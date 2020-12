publié le 17/12/2020 à 07:28

Les avocats des parents du petit Grégory Villemin, dont l'assassinat en 1984 n'a jamais été élucidé, ont réclamé ce mercredi 16 décembre à la justice de nouvelles expertises ADN dans un dossier où plusieurs témoins ont récemment été entendus, a-t-on appris de sources concordantes.

Il s'agit notamment d'une recherche d'ADN "de parentèle", ainsi que d'une autre portant sur la possibilité, à partir de matériel génétique, de dresser le "portrait robot" d'une personne, identifiant par exemple "la couleur des cheveux, des yeux".

La recherche en parentèle, qui compare un ADN avec d'autres susceptibles d'être issus de la même parenté, avait été employée avec succès en 2012 dans l'enquête sur la mort d'Élodie Kulik, violée et assassinée dix ans plus tôt.

Selon Me Thierry Moser, avocat des parents Villemin, "nous aurons une décision d'ici trois, quatre semaines (...) Nous pensons que ces investigations scientifiques sont de nature à faire avancer très, très fortement" le dossier, alors que les précédentes investigations scientifiques, notamment génétiques, avaient été vaines.

