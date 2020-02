publié le 05/02/2020 à 07:00

Il s'appelait Victor. C'était un athlète de niveau régional, spécialisé dans le 400 et le 800 mètres. Son corps a été retrouvé par les gendarmes dans un champ d'Yzosse, près de Dax. Il avait disparu après un mystérieux rendez-vous ce samedi 1er février au soir. Deux adolescents viennent d'être mis en examen.

Les circonstances du drame laissent les proches de Victor dans l'incompréhension. Il est attiré dans un piège par une jeune fille de 16 ans qui ne vient pas au rendez-vous mais envoie son petit-ami lui donner une correction. Il ne laisse aucune chance à sa victime. L'agression est ultra-violente. Victor ne se relève pas et son agresseur enterre son corps.

Rapidement interpellés, les deux adolescents coopèrent pendant leur garde à vue. Le garçon guide les gendarmes vers la dépouille de Victor. Lui a été mis en examen pour assassinat, la jeune fille pour complicité d'assassinat.

Dans son club, l'US Dax, la peine est immense. "C'est un gamin qui part, trop vite, et c'est terrible", confie à RTL le président du club Patrick Schoonjans. Il a fait appel à un psychologue pour soutenir les jeunes athlètes qui connaissaient Victor. "Il m'a conseillé de laisser parler les enfants, et les adultes aussi, et d'essayer d'analyser, on n'est pas des spécialistes, pour voir qui aurait besoin d'un soutien plus approfondi", explique-t-il.

