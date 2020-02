publié le 04/02/2020 à 22:47

Martine Vassal, candidate LR pour les municipales à Marseille (Bouches-du-Rhône) a déposé plainte mardi 4 février : elle estime avoir été agressée et menacée par une "activiste" interpellée en marge d'une visite de quartier. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille.

Lors d'un meeting organisé lundi 3 février, la candidate s'est retrouvée face à "une montée en violence de gens qui me hurlaient dessus", a indiqué Mme Vassal lors d'un point presse. Une dizaine de personnes selon elle étaient présentes, des "activistes de La Plaine", opposants à la restructuration de la place Jean Jaurès située dans ce quartier du centre-ville.

Selon les forces de l’ordre, "un équipage de la Bac est intervenu, une femme a été interpellée avec un petit Opinel dans sa poche, replié, à bout rond". Ce type de couteau est "non autorisé" et "considéré comme arme blanche", a détaillé Mme Vassal. "J'ai porté plainte pour insultes, menaces de mort et agression sur la voie publique", a-elle ajouté. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête judiciaire pour "menaces de mort formulées verbalement et port d'arme", a indiqué, mardi 4 février, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Olivier de Mazières.



Lundi 3 février, la femme a été interpellée et a été placée en garde à vue. "Une militante solidaire des droits des étrangers a été arrêtée pour possession d'un... couteau à beurre autour d'une conférence de presse de Martine Vassal", a se son côté réagi, le Collectif du 5 novembre, né après l'effondrement d'immeubles insalubres qui avaient fait 8 morts fin 2018.