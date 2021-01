publié le 19/01/2021 à 19:22

Le sport souffre du coronavirus. En raison des mesures restrictives liées à l'épidémie, il est depuis la semaine dernière impossible pour les enfants de pratiquer une activité sportive dans des lieux couverts, tels que les gymnases ou piscines publiques. Une décision incomprise pour de nombreux professeurs qui parlent d'un "choix catastrophique".

De son côté, la ministre déléguée en charge des sports, Roxana Maracineanu, invitée sur RTL ce mardi 19 janvier confirme un projet devant permettre la reprise du sport dans les espaces clos : la création de masques sportifs. Ceux-ci seront labellisés et devraient ainsi permettre de rouvrir les salles de sport, à l'arrêt depuis maintenant de longs mois.

"Le sport est impacté parce qu'on ne peut pas respecter ces distances de sécurité imposées par la crise. Avec ce masque sportif, qu'on est en train de normer, on espère pouvoir rétablir cet équilibre entre le sport, essentiel pour la santé des Français, et ces précautions qu'on doit prendre en raison de la crise", a précisé la ministre.

Le ministère des Sports travaille en lien avec l'AFNOR sur ce projet de masque sportif. "On se donne un délai de deux semaines pour voir si les mesures prises avec le couvre-feu à 18h et l'arrêt de certaines activités vont avoir un impact sur les chiffres", explique Roxana Maracineanu, qui espère pouvoir disposer de ces masques "dans un mois".

"Il faut que ce travail recueille l'assentiment de l'ACIC et l'accord du ministère de la Santé, si on se rend compte que ce masque protège effectivement et qu'on peut reprendre l'activité physique en intérieur, c'est une perspective pleine d'espoir pour les salles de sport", conclut-elle.