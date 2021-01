publié le 15/01/2021 à 18:14

Cela fait un mois que Delphine Jubillar, une jeune infirmière et mère de famille a disparu de son domicile dans le Tarn. La piste criminelle est largement privilégiée. Jeudi 14 janvier, son compte Facebook a été brièvement activé. Un message vide est retiré quelques minutes plus tard. Il suscite beaucoup d’interrogations.



Les gendarmes vont vérifier ce qu’il s’est réellement passé. Damien Bancal spécialiste en cybercriminalité explique à RTL que : " Concrètement les autorités peuvent remonter cet étrange message et demander à Facebook la géolocalisation de la diffusion de ce dernier. Ensuite, on s'interroge sur le matériel utilisé : est-ce que c’était un ordinateur ? Est-ce que c’était un téléphone portable ? Et puis, à partir de ces éléments-là les autorités pourront plus ou moins découvrir qui est l’auteur de ce message : la propriétaire de ce Facebook ou quelqu’un d'autre."

Damien Bancal poursuit : "Il y a aussi la possibilité du voleur : une personne qui a trouvé l’appareil et qui a voulu s’en servir. La dernière possibilité qui me paraît plus improbable, c'est un bug de Facebook." Affaire à suivre donc.