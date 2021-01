publié le 15/01/2021 à 12:26

C'est un mystère supplémentaire dans une enquête qui n'en manque pas. Un mois après la disparition de Delphine Jubillar, sortie pour promener ses chiens à Cagnac-les-mines dans le Tarn, son profil Facebook s'est réactivé pendant quelques minutes avant-hier. Or personne, à part elle, n'avait le mot de passe.

L'histoire se déroule mercredi 13 janvier, dans la soirée, quand le compte Facebook de Delphine donne soudain signe de vie. La suite c'est maître Philippe Pressecq, l'avocat des proches de la disparue, qui la raconte. "Le compte Facebook de Delphine a publié un message vide. À ce stade, il n'y a aucune explication, le message a été publié." À la suite de la publication du message, des gens ont réagi en écrivant des commentaires en dessous de la publication, mais depuis, tout a été effacé.

C'est un événement qui surprend tout le monde, d'autant plus que Me Pressecq rajoute un élément : "À priori, personne n'avait accès à son compte". Delphine serait donc la seule a posséder les codes pour publier sur ce compte.

Un message "porteur d'espoir" et "trouble" à la fois

Alors est-ce un piratage, une erreur du réseau social ou est-ce vraiment elle ? Le message posté, puis supprimé et vide, est simplement un blanc qui ne donne aucun indice, mais qui a provoqué de grands émois chez les proches de Delphine. Me Pressecq ajoute que "ce message est à la fois porteur d'espoir et en même temps trouble, parce qu'on ne comprend pas trop. Ca peut être un bug de Facebook ou autre chose".

Ce message est le dernier soubresaut dans cette affaire qui semble ne pas avancer. On est sans nouvelle de cette mère de famille de 33 ans depuis maintenant un mois.