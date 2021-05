publié le 23/05/2021 à 06:44

Yaya n'en revient toujours pas : le 14 mai dernier, ce livreur à vélo pour Uber Eats a été violemment insulté par une cliente à Laval (Mayenne). Alors qu'il était en train de prendre une commande, cette utilisatrice lui a envoyé un message via l'application : "Dépêche-toi, esclave".

Yaya est noir, la cliente a vu sa photo apparaître lors de la commande. Pas de doute pour ce livreur originaire de Guinée et qui vit en France depuis 12 ans : c'est une insulte raciste. "Elle m’a aussi dit 'je ne vais te donner qu’un centime, c’est ce que tu mérites'. Je n’ai jamais entendu de mot comme ça... Elle a fait preuve de racisme, je suis noir, c’est pour cela", réagit-il au micro de RTL. "Imaginez vous, elle me traite d’esclave parce que je suis noir, c’est choquant. Notre boulot est de servir les populations. Il fait froid, on est dehors, il pleut, on est dehors. On ne nous soutient pas, on n’a pas de valeur. L’ensemble des livreurs est choqué."

Yaya a porté plainte contre l’utilisatrice pour "injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion". Le soir même, il avait alerté Uber Eats qui avait immédiatement annulé la commande.

