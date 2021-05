Racisme en école de commerce : un enseignant de l'Inseec licencié

publié le 30/04/2021 à 23:40

Le racisme est plus facile à prouver quand il est enregistré par un microphone. Après les propos du patron du Yachting Club de la Pointe Rouge qui promettait "une ratonnade" contre les arabes lors d'un conseil portuaire de la Pointe Rouge, en présence d'élus, c'est cette fois un enseignant en école de commerce qui s'est trahi en direct.

Alors qu'il terminait de donner un cours en visio-conférence à ses élèves, un professeur de l'Institut des hautes études économiques et commerciales de Paris (Inseec) a répondu au téléphone sans couper la liaison avec ses élèves.

Répondant au téléphone, il déclare alors que "les pires étudiants [qu’il a] eu sont les Blacks", comme l'a repéré Libération. Au téléphone, son interlocuteur embraye : "Les Blacks sont terribles". Une étudiante a filmé la scène avec son téléphone et celle-ci a été diffusée sur les réseaux sociaux jeudi 29 avril.

Saviez-vous que le racisme est banalisé au sein de l’INSEEC ? 🤡 pic.twitter.com/sGQkIEwDPl — #BalanceTonÉcole (@balance_ecole) April 30, 2021

L'Inseec fustige ses propos

De son côté le groupe Inseec a publié un communiqué de presse, déclarant que "les propos tenus sont clairement racistes et inacceptables. Nous saisissons notre conseil juridique pour savoir si nous sommes en situation de saisir le parquet des faits".

Interrogé par Libération, le président du groupe Inseec U, Mathias Emmerich, a déclaré : "Nous prenons nos responsabilités. Ce sera ensuite à la justice de déterminer si les faits sont passibles de poursuites, compte tenu de la façon dont les propos ont été tenus et enregistrés". Selon le quotidien, une réunion doit se tenir samedi matin entre la direction de l’établissement et les représentants des étudiants qui ont assisté au cours et une nouvelle charte éthique va être publiée.