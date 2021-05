et AFP

publié le 23/05/2021 à 04:45

De violentes intempéries ont causé la mort d'au moins 20 personnes, en Chine, ce samedi 22 mai. Toutes participaient à une course à pied de 100 km en montagne, dans le nord-ouest du pays, lorsque les conditions climatiques se sont fortement dégradées. Par ailleurs, au moins une personne aurait disparu.

L'information a été communiquée par des responsables locaux, avant d'être reprise par l'AFP. "Une météo brutale et extrême", faite de grêle, de pluie glaciale et de vent fort, s'est abattue sur une partie de cette course qui se déroulait dans la province chinoise de Gansu.

"Un mauvais temps extrême s'est abattu sur la région pendant la course", qui était organisée sur le site naturel de la Forêt de pierre de la rivière jaune, à proximité de la ville de Baiyin, dans la province de Gansu, a expliqué l'agence officielle de presse Chine nouvelle, citée par l'AFP. Avant de préciser que plus de 700 sauveteurs avaient été mobilisés pour tenter de retrouver les victimes et disparus.

La province souvent touchée par des intempéries

La Forêt de pierre de la rivière jaune est un site naturel extrêmement connu en raison de ses formations rocheuses spectaculaires, vieilles de quatre milliards d'années. Régulièrement, celui-ci est utilisé comme décor, pour des films et des émissions de télévision. Ce site se trouve dans l'une des régions les plus pauvres du pays, qui borde la province du Xinjiang et la Mongolie. Par le passé, cette province a fréquemment été victime de séismes, d'inondations ou encore de glissements de terrain meurtriers.