Rennes : un centre culturel musulman victime de tags racistes

"L'immigration tue... #Rambouillet", pouvait-on lire sur les murs du centre musulman Avicenne de Rennes, en référence à la policière tuée le 23 avril dans les Yvelines. C'est déjà la deuxième fois en trois semaines que ce bâtiment est victimes de tags racistes et islamophobes.

"Le CFCM condamne fermement les inscriptions racistes et islamophobes dont a été victime une nouvelle fois le centre musulman Avicenne de Rennes. Solidarité avec les fidèles et responsables du centre face à cette nouvelle et lâche provocation", a réagi Conseil français du culte musulman (CFCM), sur Twitter, relayé par France Bleu.

La maire de Rennes, Nathalie Appéré, a également condamné ces inscriptions sur Twitter, "Les fidèles, comme les Rennais, sont choqués par ces actes. Je condamne fermement ces messages odieux". Elle ajoute que les policiers sont en train d'enquêter afin d'identifier les auteurs de ces tags racistes.

