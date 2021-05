Eurovision 2021 : l'Italie remporte la victoire, la France est deuxième

publié le 23/05/2021 à 00:53

L'Italie et la France, qui n'a plus gagné depuis 1977, étaient les deux grands favoris des bookmakers, suivies par Malte. Mais ce sont les favoris italiens qui l'ont emporté au final à l'issu d'un suspense terrible. Les Italiens sont quatre, une fille et trois garçons, nés avec le siècle et biberonnés aux rifs saturés du rock. Formant le groupe italien Måneskin, qui professe de faire du neuf avec du vieux, ils caracolaient en tête des pronostics, suivis par notre Barbara Pravi nationale. Avec 524 points les Italiens l'ont emporté devant la Française qui accumulait 499 points au classement final.

Souvent comparée à Edith Piaf, Barbara Pravi, 28 ans était l'espoir de la France. Tout le monde espérait qu'elle serait capable de briser la malédiction en offrant à la France sa première victoire en 44 ans avec Voilà, une chanson sur l'affirmation de soi, un morceau à la fois journal intime et carte de visite lancée à un public à conquérir.

Des milliers de fans, emblématiques de ce concours haut en couleur, agitant traditionnellement des drapeaux de pays devant les caméras de télévision, ont été privés du déplacement à cause des restrictions de voyage liées au Covid-19. Les conditions sanitaires ont forcé l'événement, suivi chaque année par plusieurs millions de téléspectateurs, à se réinventer après son annulation en 2020. 3.500 spectateurs, testés au préalable, ont été autorisés à assister aux demi-finales, à la finale et aux six répétitions générales. Cela représente 20% de la capacité de la salle de spectacle Ahoy Arena de Rotterdam.

Le lauréat de la précédente édition le Néerlandais Duncan Laurence devait chanter sa ballade victorieuse Arcade sur scène pendant la finale. Testé positif au Covid-19, ce sont de précédents enregistrements de sa prestation qui ont été diffusés.

Fidèle à la tradition, l'édition 2021 comportait aussi son lot de chansons détonantes interprétées par des personnages extravagants, des artistes représentant une minorité ou désireux de transmettre un message au public. Cette édition a aussi été marquée par quelques polémiques : la chanson chypriote racontant l'histoire d'une femme tombant amoureuse du diable n'a pas plu aux orthodoxes, tandis que le titre féministe de la chanteuse russe d'origine tadjike Manija a été fustigé par des conservateurs en Russie.