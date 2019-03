publié le 20/03/2019 à 20:32

La décision du pape François de refuser la démission du cardinal Barbarin constitue une grosse erreur et illustre le fait que ce souverain pontife-là n'est décidément pas infaillible. Il ne s'agit pas de la question de l'institution judiciaire française, de ce point de vue il accepte totalement la supériorité de la loi civile sur les lois canoniques.



En revanche, en ce qui concerne l'image de l'Église, le constat est beaucoup plus négatif. Cela fait des années que l'Église est critiquée, entachée, blâmée à cause des scandales de mœurs qui l'ont traversée. Le Pape s'était fait remarquer dès qu'il était arrivé à Rome par sa volonté de changer les choses.

Comme souvent, il l'a fait de façon chaotique, un peu contradictoire, mais il avait manifesté une grande volonté de le faire et d'ailleurs, récemment, il avait rassemblé les présidents des conférences épiscopales de tous les pays du monde pour cela.

En prenant cette décision-là, il brouille un message qu'il voulait clair et il apparaît essentiellement comme manœuvré, beaucoup plus que comme déterminé.