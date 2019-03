publié le 21/03/2019 à 12:28

La décision du pape, qui a refusé la démission du cardinal Barbarin, passe mal. Dans le Parisien, on fait connaissance avec Vincent, un artisan bien décidé à écrire à son diocèse pour lui demander d’être "radié des fichiers de baptême." C'est ce qu'on appelle une apostasie, le fait d'abandonner sa religion.



"Ce que je renie, c’est l’Église comme institution", explique-t-il. Et dans son cas, ce n'est pas rien, car Vincent a été ordonné prêtre il y a près de 20 ans. Il a passé quatorze ans dans un monastère dont il dénonce les abus d’autorité, et a quitté sa communauté pour se marier avant d’être réduit à l’état laïc. L'affaire Barbarin et l'attitude du Saint Père sont pour lui la goutte d’eau qui a fait déborder le bénitier.

Sur les réseaux sociaux, d’autres déçus du Vatican, qui ont popularisé le hashtag #Apostasie, annoncent qu’ils vont franchir le pas. Le compte Facebook de l'association La Parole Libérée renvoie même à un site "générateur de lettres de débaptisation". À la Conférence des évêques de France, on constate une augmentation de demandes. Ces requêtes inquiètent l’épiscopat.

Dans les faits, il est impossible d’annuler un baptême mais chaque diocèse doit ajouter dans ses fichiers la mention "a renié son baptême." La loi sur le droit à l'oubli est en train de changer la donne.