Condamnation de Barbarin : comment peut-il démissionner ?

La décision était attendue depuis des mois. Le cardinal Philippe Barbarin, 68 ans, a été condamné ce jeudi 7 mars à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels. Après l'annonce du jugement, il a annoncé sa démission. "J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours", a-t-il annoncé devant la presse, déclarant "prendre acte de la décision du tribunal", dont il va faire appel. Mais est-ce vraiment possible ?



La démission d'un évêque est prévue dans le droit canon, l'ensemble des lois de l'Église catholique. Le terme employé est celui de renonciation. Elle est encadrée par l'article 401. Doivent renoncer les évêques qui atteignent l'âge de "75 ans accomplis". C'est aussi possible pour "une raison de santé ou pour toute autre cause grave".

Et un seul évêque renonce librement sans avoir à présenter de démission : le pape. Pour tous les autres, il faut déposer une demande au souverain pontife, qui peut la refuser. En avril 2016, alors qu'était déjà évoquée la démission du cardinal Barbarin, il avait ainsi déclaré : "Ce serait un contresens, une imprudence. On verra après la conclusion du procès. Mais maintenant, ce serait se dire coupable."

L’Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office. Article 401 du Droit canonique Partager la citation





La démission du cardinal Barbarin était réclamée depuis des années par les associations de victimes. François Devaux, cofondateur de l'association de victimes "La Parole libérée" qui a soutenu la procédure, estime qu'elle intervient "trop tard pour l'Église": "La décision aurait dû être prise depuis très longtemps. C'est le pape qui aurait dû la prendre."

Une situation inédite en France

Il est très rare qu'en France, un évêque renonce pour des raisons autres que liées à son âge. Le seul précédent est la démission de l'évêque du diocèse de Dax, Hervé Gaschignard, soupçonné d'avoir eu des "paroles déplacées" et des "attitudes inappropriées" auprès de jeunes gens. Elle avait été acceptée par le Vatican le 6 avril 2017. Mais pour un homme d'Église aussi important que le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon et Primat des Gaules, ce serait une première en France.



À l'étranger en revanche, une telle situation s'est déjà produite. Le pape François avait par exemple accepté, le 16 février, la démission de l'ex-cardinal américain Theodore McCarrick, à la suite d’une accusation d’abus sexuels sur mineur.