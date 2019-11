publié le 27/11/2019 à 23:05

En mars dernier, Christian Quesada, ancienne star des jeux télé, a été incarcéré pour "corruption de mineur" et "détention de diffusion d'images pédopornographique". Ce mercredi 27 novembre, on apprend que de nouvelles plaintes ont été déposées contre lui. Entre 5 et 10 plaintes selon nos informations. Le procureur ne peut pas donner de chiffre précis pour l'instant car ces plaintes ont été enregistrées partout en France et la justice doit encore réaliser un certain nombre de vérifications.

Plusieurs jeunes femmes ont donc décidé de parler après sa mise en examen. Toutes sont persuadées d'avoir fait face à Christian Quesada avec un mode opératoire similaire : un homme se faisant passé pour un adolescent sur les réseaux sociaux, il parle de tout et de rien et très vite il demande à la jeune fille des photos dénudée, puis il se filme entrain de se masturber.

Des analyses sont en cours sur les portables et ordinateurs pour essayer de confirmer que cet homme derrière cet écran était bien le champion de jeux télé mais l'enquête n'est pas simple puisqu'aucun visage n'apparaît sur les films. Christian Quesada doit demander jeudi sa remise en liberté alors qu'il est toujours incarcéré à l'isolement depuis près de 8 mois.