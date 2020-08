publié le 31/08/2020 à 07:09

Les pharmacies de l'Oise sont victimes depuis plusieurs semaines de cambriolages. Les malfaiteurs s'en prennent aux pharmacies en priorité. Ils brisent les portes d'entrées puis fouillent l'établissement. À Pont-Sainte-Maxence, trois officines ont été cambriolées depuis début août.

La pharmacie tenue par Nicolas, s'est vu fracturée deux fois en 10 jours. "Leur principal objectif est de nous voler la caisse. Certaines pharmacies se faisaient voler des médicament, essentiellement des antalgiques ou des hypnotiques," explique-t-il. Nicolas affirme avoir vu les auteurs des faits, âgés seulement entre 10 à 12 ans.

Les médicaments sont soit volés, soit consommés par les voleurs eux-mêmes. Certains ont été appréhendés mais ils n'ont pas de papiers, sont très jeunes et sont donc très vite relâchés, ce que déplore le maire LR de la commune, Arnaud Dumontier. "Ils connaissent parfaitement les subtilités des lois, ils mettent tous en avant le fait qu'ils ont moins de 13 ans. Aucun cas jusqu'alors n'a été transféré devant un juge. Il faut au moins que la justice demande leur maintien en centre d'éducation fermé," assène le maire.

L'élu a prévu d'écrire au ministère de l'Intérieur et de la Justice. En janvier déjà, des faits similaires s'étaient déjà produits dans la même zone du département de l'Oise.



À écouter également dans ce journal

SNCF - En raison de plusieurs pannes électriques sur son trajet, un TGV au départ d'Hendaye et à destination de Paris n'a jamais pu passer Bordeaux et affiche un retard en cours de plus de 13 heures. Les milliers de passagers impactés seront remboursés à 200%, tous les frais engendrés seront pris en charge par la SNCF. Pour des raisons de sécurité, deux autres trains également n'ont pas pu partir.

Football - Les Lyonnaises sont sur le toit de l'Europe pour la cinquième année consécutive ! Les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont remporté leur septième Ligue des champions ce dimanche 30 août, la cinquième consécutive, en s'imposant 3 buts à 1 face aux Allemandes de Wolfsburg dans une finale compliquée.

Tour de France - Julian Alaphilippe l'a fait. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step (28 ans) a remporté la 2e étape du Tour de France qui s'est tenue dimanche 30 août au départ de Nice. Julian Alaphilippe courra désormais avec le maillot jaune en direction de Sisteron lors de la 3e étape ce lundi.