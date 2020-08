publié le 31/08/2020 à 05:44

C'est un véritable calvaire que vivent les passagers du TGV 8538, au départ d'Hendaye et à destination de la gare Paris-Montparnasse depuis ce dimanche 30 août. Avec 13h de retard à cause de plusieurs pannes électriques, leur train n'a jamais passé Bordeaux et les voyageurs SNCF, qui essayent de dormir, n'ont vu aucun masque leur être distribué à bord, malgré le contexte sanitaire lié au coronavirus.

Pour Octave, qui devait travailler ce lundi dans la capitale, l'épuisement est de plus en plus grand : "On survit, on a reçu des bouteilles d'eau après 8h de trajet mais aucune nourriture et cela fait une douzaine d'heures que certaines personnes n'ont pas mangé".

Il déplore également qu'aucun masque n'ait été distribué car "l'air n'est pas suffisamment renouvelé alors que les personnes restent en contact les unes des autres". Le retour à la normal entre le pays basque et la capitale n'est prévu qu'à la mi-journée de ce lundi 31 août.

Merci @SNCF mais le TGV 8538 ne s’arrête pas en gare de Bordeaux. Une meilleure coordination dans l’information ? Nous, c’est comme ça depuis 13 heures ! @JeanCASTEX @Djebbari_JB #jesuis8538 https://t.co/U69U8Fv4QF — Béatrice Lecouturier (@B_Lecouturier) August 31, 2020

À écouter également dans ce journal

Société - 866.000 enseignants font leur pré-rentrée un jour avant les élèves, ce lundi 31 août. En raison du contexte sanitaire lié au coronavirus, nombreux sont ceux à s'inquiéter qu’après les cours à distance durant le confinement, les élèves n’aient pas les mêmes acquis.

Coronavirus - Après Paris, Marseille et Strasbourg, c'est au tour de Bordeaux de rendre obligatoire le port du masque dans ses rues, à partir de ce lundi 31 août. Les éventuels contrevenants s'exposent à une amende de 135 €.



Sport - L'Olympique Lyonnais a remporté la Ligue des Champions féminine pour la cinquième fois consécutive en s'imposant face aux Allemandes de Wolsburg, 3 buts à 1. Avec sept titres à son actif, il est le club européen le plus titré.