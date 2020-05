publié le 27/05/2020 à 16:11

On parle d'un préjudice de 343.000 euros. Un pharmacien de Grigny dans l'Essonne, a été condamné ce mercredi 27 mai, à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Evry et à une interdiction définitive d'exercer la profession. L'homme de 58 ans et deux de ses associés sont coupables d'escroquerie à l'assurance maladie.

Selon le Parisien, qui relate l'information, ses deux associés ont également été condamnés, à 6 et 10 mois de prison avec sursis. De 2011 à 2013, les trois pharmaciens auraient escroqué pas moins 343.000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en falsifiant les ordonnances. Les praticiens rajoutaient des médicaments dont des antirétroviraux à plusieurs milliers d'euros pour se faire rembourser par l'assurance maladie.

Selon le quotidien local, les trois hommes ont été dénoncés par un employé ne voulant pas participer à l'escroquerie. Le principal coupable, placé en détention provisoire en 2014, a aujourd'hui disparu de la circulation. Absent lors du procès ce mardi, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre.