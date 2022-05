Le Stade de France a eu le droit à un beau spectacle sur sa pelouse le samedi 28 mai mais des scènes de chaos tout autour ont gâché cette finale de Ligue des champions. La rencontre entre le Real Madrid et Liverpool (1-0) s'y déroulait mais le résultat a presque été effacé par les débordements à proximité. Le coup d'envoi a par ailleurs été retardé de plus de 30 minutes.

"J'étais là une heure avant, on a attendu deux heures devant les grilles pour entrer, elles étaient toutes fermées", s'emporte Daniel, supporter de Liverpool venu à Paris pour assister à la finale. "Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que l'UEFA qui peut répondre. L'UEFA est une mafia, ce sont des escrocs, ils se foutent de nous. J'ai vu des femmes et des enfants pleurer parce qu'ils étaient bousculés, écrasés dans la foule. Des gens ont dépensé des centaines d'euros pour venir ici et ils se retrouvent face contre terre. On était enfermés dans une cage, comme des animaux".

Selon la préfecture de Paris, 68 personnes ont été interpellées. Outre les supporters, la question de l'organisation de l'évènement se pose. Il faudra probablement plusieurs jours pour confronter les versions, déterminer avec précision les responsabilités. Pour l'UEFA, les tourniquets à l'entrée du stade côté Liverpool ont été bloqués par des milliers de spectateurs ayant acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas, provoquant ainsi un énorme bouchon. D'autres témoignages de supporters évoquent des dysfonctionnements de ces tourniquets, avec de vrais billets, ainsi qu'un système de double filtrage sous-dimensionné en moyens humains.

Le club de Liverpool a demandé l'ouverture d'une enquête pour dénoncer notamment la violation du périmètre de sécurité subie par ses supporters. Très certainement, entre la préfecture, l'UEFA et l'organisation du Stade de France, le dispositif global n'a pas correctement fonctionné. Un fiasco qui fait tâche alors qu'Emmanuel Macron s'était personnellement investi pour voir cette finale déplacée de Saint-Pétersbourg à Paris.

À écouter également dans ce journal

Rugby - Le Stade rochelais a battu le Leinster (24-21) en finale au bout du suspense, le samedi 28 mai à Marseille. Il succède au Stade toulousain au palmarès.

Guerre en Ukraine - Emmanuel Macron et le chancelier allemand, Olaf Scholz, demandent à Vladimir Poutine des négociations sérieuses avec le président ukrainien afin d'éviter une crise alimentaire mondiale.

Roland-Garros - Aucun joueur français ne sera présent pour la deuxième semaine du tournoi parisien. Leolia Jeanjean, Alizé Cornet, Gilles Simon puis Hugo Gaston ont tous été éliminés samedi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info