Les infos de 18h - Ligue des champions : les supporters de Liverpool en nombre et confiants place de la Nation

Le rouge et le blanc, les mythiques Reds contre les légendaires merengue. Liverpool - Real Madrid est l'une des plus belles finales que peut offrir la Ligue des champions. Elle aura lieu au Stade de France, samedi 28 mai.

Quelques heures avant, des dizaines de milliers de supporters étaient déjà dans les rues de Paris. Des madrilènes, mais surtout des Anglais qui sont venus en nombre sur la place de la Nation, où est installée une fan zone de Liverpool sur près d'1 km le long du Cours de Vincennes. Des drapeaux rouges ont été étendus sur les statues, des fumées de fumigène couvrent l'air. Des milliers de fans sont amassés dans des zones délimitées par des barrières. Un écran géant diffuse un concert en attendant le match.

La frénésie est générale. "C'est comme un rêve cette finale, on est très heureux d'être à Paris. C'est comme à Liverpool l'ambiance, mais avec du soleil", confie Simon. Un autre supporter, Alex, fait partie des chanceux à avoir un billet. Il s'est arrêté à la fan zone avant d'aller au Stade de France. "Je suis venu pour ressentir l'atmosphère, c'est ce qui fait de Liverpool un club si spécial. C'est une famille qui partage les mêmes moments", commente-t-il au micro de RTL.

Les supporters sont anxieux, mais pour eux, l'important est de faire vivre le sens de la fête. "C'est tout ce dont on rêvait : arriver à une finale européenne. On passe un bon moment, on verra où la nuit nous mène", confie l'un d'eux. La plupart des Anglais sont confiants pour samedi soir : le pronostic le plus entendu place de la Nation est 3 buts à 1 pour les Reds.

À écouter également dans ce journal

Roland-Garros - Gilles Simon a dit adieu au tournoi sur une élimination au 3e tour samedi par le Croate Marin Cilic (23e) 6-0, 6-3, 6-2. Plus tôt, c'est Alizé Cornet qui a dû abandonner, diminuée par une douleur à la cuisse contractée au tour précédent.

Guerre en Ukraine - Vladimir Poutine s'est entretenu samedi au téléphone avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, pour discuter de l'offensive russe et de faire lever le blocus du port d'Odessa. Il a été question de libérer les combattants d'Azovstal.

États-Unis - Deux Amériques se font face, quatre jours après la tuerie d'Uvalde qui a fait 21 morts. La convention annuelle de National Rifle Association (NRA) cristallise ces tensions. L'association s'oppose à tout changement de la législation.

