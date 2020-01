publié le 13/01/2020 à 06:48

Il est à l'origine du scandale qui éclabousse depuis 4 ans l'Église de France et le cardinal Barbarin. Bernard Preynat va devoir répondre aux juges à partir de ce lundi.

Le procès de l'ex-curé s'ouvre ce 13 janvier devant le tribunal de Lyon. Il lui est reproché une dizaine d'agressions sexuelles sur mineurs commises entre 1986 et 1991 dans la paroisse de Sainte-Foye-lès-Lyon sur de jeunes garçons placés sous son autorité et dont il abusait lors de camps scout.

Stéphane est l'un d'entre eux et il sera tout à l'heure à l'audience. Il n'avait pas 8 ans lorsqu'il a été abusé sexuellement par le père Preynat dans une pièce de la paroisse. "Sous prétexte de l'aider à ranger une salle, il m'a entraîné dans cette salle et il a commencé à me serrer contre lui, à me caresser, à m'enlever la ceinture, à me déboutonner", raconte-t-il au micro de RTL.

Le jeune scout n'a pas été choisi au hasard. Bernard Preynat a profité de sa faiblesse, lui qui était placé dans une famille d'accueil, peu aimante. Il était isolé et sans repère. "On avait toute confiance, on le suivait, c'était le chef, on discutait pas et on faisait ce qu'il demandait. À cet âge-là on ne sait pas vraiment ce qui est autorisé ou pas. J'étais vraiment tout seul à ce moment-là".

