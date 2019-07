publié le 04/07/2019 à 19:28

Accusé d'avoir commis des agressions sexuelles sur plusieurs jeunes scouts dans le diocèse de Lyon avant 1991, Bernard Preynat n'est plus prêtre aux yeux de l'Église. Il a été renvoyé de l'état clérical pas la justice ecclésiastique. C'est la plus lourde peine que les juges de l'Église peuvent prononcer à l'issue d'un procès canonique.

Bruno Gonçalves est le président du tribunal ecclésiastique qui a jugé le père Preynat. Et, d'après lui, "c'est le procès le plus important que l'Église de France ait eu à assumer canoniquement depuis des siècles" notamment "à cause du nombre de personnes qui se sont constituées parties civiles depuis le tribunal ecclésiastiques".

D'après lui, le procès est important aussi "parce qu'autour de cette affaire, il y a toute une série de question essentielle sur la capacité de l'Église à juger". "Ce n'est jamais évident de se rendre compte du mal qui est fait et de voir comment ça peut avoir des impacts sur plusieurs vies" ajoute-t-il.

"Il ne fera plus partie du clergé"

Sur le déroulé du procès, Bruno Gonçalves affirme que "le tribunal a été constitué de façon indépendante avec les pleins moyens d'investigation. Aucun moyen ne nous a manqué pour que la vérité puisse être recherchée de façon efficace".

Avec cette décision, Bernard Preynat "ne fera plus partie du clergé" une fois le temps qui lui est donné pour faire appel sera écoulé. "Il ne sera plus considéré comme quelqu'un qui peut poser des actes de prêtres, des célébrations, des sacrements" déclare-t-il.

Cardinal Barbarin

Les agissements du père Preynat ont par effet de ricochet éclaboussé le cardinal Barbarin, condamné en mars à six mois de prison avec sursis pour ne pas l'avoir dénoncé à la justice. Ce dernier avait fait appel et avait alors remis sa démission au Pape.