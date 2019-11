publié le 28/11/2019 à 22:59

Lors de cette première journée d'audience, il a joué l'étonnement : le cardinal Barbarin a passé sa journée à se justifier et à expliquer qu'il avait fait son devoir en recevant une victime du père Preynat, en novembre 2014. Et c'est ce jour-là qu'il assure avoir compris la gravité des faits.

Il a alors alerté le Vatican et sanctionné le prêtre mais n'a pas porté plainte car les faits étaient anciens et donc prescrits. Pourtant, c'est cette rencontre capitale qui va permettre l'avancée du dossier, assure Me Luciani, l'un des avocats de Philippe Barbarin.



"Avant que l'on ne rencontre le cardinal, il n'y avait pas de procès Preynat et pas de plainte. C'est après cette rencontre qu'une plainte a eu lieu et que le procès a pu être enfin enclenché" a-t-il expliqué, assurant y voir une "relation de cause à effet".

Mais pour les victimes qui défilent à la barre, le cardinal aurait dû saisir la justice mais ne l'a pas fait. Pour protéger l'institution, "il n'assume pas ses responsabilités, et c'est insupportable" a témoigné l'une d'entre-elles.

Avant de conclure : "il y a une justice française vers laquelle il se tourne quand il en a besoin et qu'il oublie quand c'est plus gênant. Aujourd'hui il y a énormément de colère et d'incompréhension. On nous empêche de tourner la page et c'est odieux".

