Dakar 2020 : le motard Paulo Gonçalves meurt après une chute lors de la 7e étape

et AFP

publié le 12/01/2020 à 10:42

Le motard portugais Paulo Gonçalves est mort dimanche 12 janvier lors de la septième étape du rallye Dakar qui se déroule actuellement en Arabie saoudite. Il avait 40 ans. Selon les organisateurs, le pilote a été victime d'une chute au km 276 de la spéciale. Inconscient et en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée de l'équipe médicale, il a été héliporté vers l'hôpital où son décès a été constaté.



Paulo Gonçalves, deuxième de l'édition 2015 de la course, participait à son treizième Dakar. Le Portugais, sacré champion du monde de rallye tout terrain en 2013, avait effectué ses débuts sur le célèbre rallye en 2006 et avait terminé quatre fois dans le top 10.

Après avoir cassé son moteur dans la troisième étape, il occupait la 46e place du classement général à l'issue de la sixième spéciale. Le célèbre rallye raid s'est élancé dimanche 5 décembre en Arabie saoudite pour la première fois de son histoire. Cette 42e édition s'achèvera le vendredi 17 janvier.