publié le 05/01/2021 à 06:59

Accusé d'inceste sur l'un de ses beaux-fils, le politologue Olivier Duhamel a annoncé hier qu'il mettait fin à l'ensemble de ses fonctions. Habitué des plateaux télé et des radios, il dirigeait également la prestigieuse Fondation nationale des sciences politiques, dont il a démissionné hier.

Les accusations dont il est l'objet sont publiées dans un livre qui paraîtra après-demain et dont Le Monde et L'Obs se font l'écho. Un ouvrage écrit par la belle-fille d'Olivier Duhamel, Camille Kouchner. C'est elle qui brise 30 ans d'un lourd silence, qui lui est aujourd'hui devenu insupportable. "Pourquoi aurait-il le droit de vivre hors de cette réalité, quand moi, elle me hante", écrit-elle dans son livre La Familia Grande.

Elle prend la plume et raconte comment Olivier Duhamel est arrivé dans la vie de leur mère, Evelyne Pisier et la sienne, lorsqu'elle et ses frères sont encore très jeunes. "Vous êtes mes enfants, et mieux encore", dit-il souvent. Lorsque leur grand-mère se suicide, leur mère sombre dans l'alcoolisme et l'inceste commence.

Olivier Duhamel se rend le soir dans la chambre de son frère jumeau. "Tout le monde fait ça", le rassure-t-il après l'avoir forcé à faire des fellations. "On le dira plus tard à maman". Pendant au moins deux ans, le politologue poussera la porte de son beau-fils tard le soir. L'adolescent se confie à sa soeur, mais fait promettre de ne jamais rien dire, de peur que leur mère ne se suicide à son tour.

Ce n'est que 20 ans plus tard, en 2008 ou 2009, qu'ils lui parleront, sans être entendus. Malgré les aveux d'Olivier Duhamel, leur mère défend son mari coûte que coûte. Le cercle familial, puis le cercle d'amis proches est au courant, mais tout le monde se tait. Soit en pensant protéger la victime, soit en pensant protéger la famille. Et le silence perdure.

Le politologue n'a appris que dimanche la publication de ce livre. Après un tweet pour annoncer sa démission de Sciences Po, il a fermé son compte Twitter, et se refuse depuis à tout commentaire.

