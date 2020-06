Vaucluse : un couple reconnu coupable de viols sur enfants

publié le 19/06/2020 à 17:22

Sandrine, 46 ans et son amant, Patrick, 57 ans, ont été reconnus coupables par les assises du Vaucluse le jeudi 18 juin, d’agressions sexuelles et de viols sur enfants. Les victimes sont les propres enfants de Sandrine : une fillette âgée de 5 ans et un petit garçon âgé de 10 ans. Le couple avait également pris des photos d’eux à caractère pédopornographique.



L’homme a hérité de la peine maximale pour ce genre de faits, 20 ans de réclusion, comme le rapporte La Provence, tandis que la mère incestueuse a écopé de 18 ans de prison. Les peines sont assorties d’une mesure de sûreté des deux tiers et l’autorité parentale a été retirée à la mère. Celle-ci voit également ses droits civiques, civils et de famille supprimés pour une durée de 10 ans.

L’avocat de la femme a affirmé que celle-ci était sous l’influence de son amant au moment des faits que l’avocat général a qualifiés "d’abjects".