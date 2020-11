publié le 02/11/2020 à 19:44

Ils étaient trois sur le banc des accusés de la Cour d'assises de Lyon : un père de famille de 47 ans, accusé d'avoir violé ses deux aînés et d'avoir partagé des photos incestueuses de ses enfants, un ami du père, suspecté d'avoir abusé des deux benjamines et un internaute accusé d'avoir reçu les photos des agressions sexuelles. Les trois hommes ont été condamnés ce vendredi 30 octobre, rapporte France 3.

Le père de famille a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle et 7 ans de suivi socio-judiciaire. L'autorité parentale lui a été entièrement retirée sur ses deux aînés. L'ami du père, qui a abusé des deux fillettes, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 3 ans d'obligation de soins. Enfin, l'internaute a été condamné à 5 ans de prison et 10 ans de suivi socio-judiciaire.

L'inceste avait été découvert par hasard par la mère des enfants, qui avait trouvé des images pédopornographiques de ses enfants sur son ordinateur. L'un des garçons, âgés de 8 ans, avait alors tout raconté à sa mère. L'internaute condamné aurait assisté en direct, à l'aide d'une webcam, aux agressions sexuelles des enfants.