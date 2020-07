publié le 03/07/2020 à 06:50

En Isère, un gendarme est soupçonné d'avoir participé à une expédition punitive contre un adolescent de 16 ans. Il y a quelques mois, Axel a pris la décision de rompre avec sa petite amie Lydia et en représailles, quatre hommes, dont le père de la jeune fille et un gendarme en civil, l'ont passé à tabac à la sortie d'une soirée.

Un acte d'une violence rare qui a totalement écœuré Christian, le père de la victime : "Je suis très en colère parce que c'est une expédition punitive qui a été programmée par des adultes, dont une personne qui représente les forces publiques, pour tabasser mon fils" regrette-t-il. "Il y en a un qui le tenait et l'autre qui le frappait et apparemment il aurait tendu le bras pour les empêcher d'intervenir", a ajouté ce père de famille, encore sous le choc.

Le dimanche qui a suivi les faits, Axel et son père sont allés porter plainte auprès de la gendarmerie. Sur place, "une personne est rentrée dans la salle d'audition en me disant que c'était lui le gendarme", fait savoir Christian qui ne comprend pas comment " le gendarme mis en cause puisse entrer dans les salles d'audition et intervenir". De son côté, Axel a été arrêté pendant 10 jours. Il porte désormais une minerve et reste profondément traumatisé.

