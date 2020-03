publié le 26/03/2020 à 21:40

Alors que la période de confinement devrait sans doute s'étendre pour l'ensemble de la population française, les gendarmes continuent de faire respecter les consignes de confinement au quotidien. Malgré la fatigue, "ils sont particulièrement engagés", a rappelé le général Jean-Philippe Lecouffe, sous-directeur de la police judiciaire au sein de la gendarmerie nationale, interrogé au micro de RTL ce jeudi 26 mars.



"La gendarmerie est une grande famille, ça touche tous les gendarmes. En premier, on pense à sa famille, à tous ses camarades", a-t-il confié après l'annonce du décès d'un premier gendarme des suites du Covid-19. Concernant le moral des troupes, il répond : "Les gendarmes ressentent de la fatigue, ils sont sous stress. Mais ils sont particulièrement engagés, tournés vers la mission qui est de protéger les Français", a-t-il martelé. "Leur moral varie aussi avec le respect et la considération qui sont donnés aux consignes", a-t-il ajouté.

Alors que les masques manquent cruellement dans certains secteurs, ce dernier a expliqué qu'il n'était pas nécessaire qu'ils en portent en permanence. "En revanche, on a doté les gendarmes de masques qu'ils peuvent revêtir quand ils se trouvent dans une grande promiscuité avec les gens ou dans un espace confiné", a-t-il précisé. "Le reste du temps, c'est l'observation des mesures barrières. On essaie de respecter à chaque fois que c'est possible le lavage des mains...etc", a-t-il poursuivi.

Au sujet des violences intra-familiales, qui peuvent survenir dans les foyers, ce dernier a rappelé l'engagement de la gendarmerie : "Tous les publics vulnérables restent notre priorité. Vous pouvez faire le 17 et on enverra des patrouilles pour intervenir. On peut aussi déposer plainte, le service est toujours assuré. On est présent, on garde le contact", a-t-il conclu.