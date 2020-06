publié le 15/06/2020 à 04:02

La mort de George Floyd, aux États-Unis, a lancé un mouvement de protestation contre les violences policières. Également accusées de racisme en France, les forces de l'ordre ont manifesté leur colère. Policiers et gendarmes "méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la Nation", assure Emmanuel Macron, dans une volonté d'apaiser les tensions.

"Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité, ni liberté", a déclaré le président de la République, "cet ordre ce sont les policiers et gendarmes sur notre sol qui l'assurent". "Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom", a-t-il ajouté, lors d'une allocution dimanche soir.

"Engagés pour préserver l'ordre républicain, policiers et gendarmes sont aussi les garants de nos libertés et notre sécurité", a également tweeté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à l'issue de l'allocution présidentielle. "Par la voix d'Emmanuel Macron, c'est toute la nation qui rend hommage à leur dévouement. Gratitude et confiance aux forces de l'ordre", a ajouté le ministre, fortement critiqué par les policiers depuis sa remise en cause lundi des techniques d'interpellation.

Les syndicats maintiennent la pression

Depuis lundi les policiers ont multiplié les mouvements et manifestations de mécontentement. Vendredi, quatre syndicats de police - Alliance, Synergie, SCIP et Unsa - ont descendu les Champs-Elysées et notamment demandé à être reçus par Emmanuel Macron. "Le président joue les équilibristes et ne répond que partiellement à l'attente des policiers", a réagi Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance à l'issue du discours du président.

Le syndicat maintient ainsi sa "demande d'audience" auprès du président de la République, ainsi que la mobilisation. "Chacun sait que le climat social risque de devenir plus tendu, reste à savoir si le président aura besoin de nous ou pas", prévient le syndicat Alliance. "Le président a apporté son soutien" aux forces de l'ordre, a tweeté le syndicat des officiers et commissaires SCSI, "il doit maintenant respecter ses promesses de campagne : académie de police, formation continue et généralisation des caméras piétons. Il doit aussi changer de braquet et mener une politique ambitieuse pour la sécurité du quotidien".

