Le premier gros incendie de l'année. Les flammes ont frappé ce dimanche 16 avril les Pyrénées-Orientales entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer. Quelque 930 hectares sont partis en fumée en quelques heures, le feu attisé par la tramontane et aggravé par la sécheresse qui frappe durement le département.

Les flammes se sont approchées très près des maisons : quatre d'entre elles ont même été touchées, et près de 300 habitants ont du être évacués. Ceux-ci ont pu rentrer, pour l'immense majorité, chez eux. C'est notamment le cas de David, un habitant de Cerbère, rentré chez lui ce dimanche en fin d'après-midi : "On a eu très chaud, […] on avait un bon centimètre de suie et de débris. Pendant un certain temps, on avait l'impression qu'il neigeait", s'est souvenu ce dernier.

Plus de peur que de mal, bien que la catastrophe a été évitée de peu : "il y avait une ligne de feu d'une cinquantaine de mètres qui passait devant, très près, le feu est arrivé à 10, 15 mètres des maisons", a ajouté David. Il est l'un des premiers habitants a avoir été évacué par les pompiers, au nord de la gare de Cerbère. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers et des canadairs a d'ailleurs permis de sauver la commune.

Aucun blessé n'est à déplorer et seulement 4 habitations ont été touchées. Selon la préfecture des Pyrénées-Orientales, en fin de soirée le feu avait atteint l'Espagne. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra sur place, à 8h30 ce matin.

À écouter également dans ce journal

Politique - Que pourrait-il dire pour relancer son quinquennat, marqué par le conflit autour de la réforme des retraites ? Emmanuel Macron s'exprimera ce lundi soir, en direct, à 20h.

Emploi - La saison des jobs d'été démarre sur les chapeaux de roue. Dans l'hôtellerie- restauration, 200.000 postes sont à pourvoir.

Football - L'OM a bien profité de la défaite de Lens face au PSG, et remonte à la deuxième place du classement de Ligue 1, après sa victoire 3-1 à domicile face à Troie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info