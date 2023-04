Ligue 1 : le PSG bat Lens et s'envole en tête

Le PSG de Mbappé et Messi s'est imposé face à Lens, samedi 15 avril 2023.

Le suspens pour le titre en Ligue 1 s’est sans doute terminé au Parc des Princes, ce samedi 15 avril au soir. En supériorité numérique pendant plus de 70 minutes, le PSG a remporté le choc de cette 31e journée face au RC Lens (3-1), son dauphin, pour s’envoler en tête du classement. Les Parisiens (72 pts) ont désormais 9 points d'avance sur les Lensois (63 pts), et 11 sur l’OM (61 pts), troisième et qui jouera dimanche soir face à Troyes.

Mais que se serait-il passé sans l’expulsion du milieu sang et or Abdul Samed dès la 19e minute, pour une faute rugueuse et grossière sur Hakimi devant la surface parisienne ? Car bien que réduits à 10 contre 11, les surprenants Nordistes n’ont pas démérité, surtout en seconde période. Le Polonais Frankowski a réduit le score sur penalty (60e), suite à une main de Ruiz dans la surface.

Mais il était déjà trop tard pour les Lensois, menés 3 à 0 à la mi-temps suite à trois coups d’éclat parisiens en moins de dix minutes. Mbappé, muet depuis trois matchs, a d’abord ouvert le score suite à une magnifique action collective, conclue d’une frappe en pivot poteau rentrant (31e). Sur corner, Vitinha a ensuite été trouvé en retrait aux 20 mètres pour décrocher une frappe flottante qui a pris Samba à défaut (37e). Puis quasiment dans la foulée, Messi et Mbappé ont offert un une-deux délicieux, avec une talonnade du gauche superbe du Français pour l’Argentin, dont le croisé du gauche finissait au fond des filets (40e).



Le PSG n'a certes pas été souverain dans le jeu et a été en difficulté par séquences, comme souvent cette saison, mais il a assuré l’essentiel dans un contexte brûlant après les accusations de racisme contre Christophe Galtier. À sept journées de la fin, il faudrait désormais un cataclysme pour que le titre échappe aux Parisiens.



