Jobs d'été pour les moins de 26 ans : comment s’inscrire

publié le 31/05/2021 à 22:02

À l'approche de la saison estivale, le monde de l'entreprise se mobilise en faveur de la jeunesse. Depuis ce lundi 31 mai, 10.000 offres d'emploi destinées aux jeunes de moins de 26 ans sont accessibles sur la plateforme gouvernementale "1 jeune, 1 solution". Toutes émanent d'une trentaine de chefs d'entreprise, notamment les dirigeants de Décathlon, la Caisse d'Épargne ou encore Leclerc. Ces derniers devraient bientôt être rejoints par d'autres confrères.

Pour trouver son petit boulot d'été, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site internet de la plateforme et d'aller sur le premier onglet, "je postule à un job". Vous pourrez ensuite choisir de visualiser l'ensemble des offres d'emploi, de stage, d'alternance et de job d'été ou de faire une recherche spécifique. Cinq critères pourront ainsi être renseignés pour vous permettre de l'affiner : le métier recherché, le lieu de travail, le type de contrat, le temps de travail et enfin, si vous n'avez pas une seule idée en tête, le domaine professionnel.

Il vous suffira ensuite de cliquer sur l'offre correspondante afin d'obtenir tous les détails. Si l'emploi vous intéresse, vous pourrez postuler directement en ligne depuis la plateforme. Celle-ci propose par ailleurs aux jeunes d'enregistrer une vidéo de présentation pour le recruteur afin de "booster la candidature".