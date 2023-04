Les pompiers luttent contre un violent incendie dans les Pyrénées-Orientales depuis dimanche matin 16 avril. Le feu s'est déclaré entre les communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer, près de la frontière espagnole, d'après les informations de L'Indépendant confirmées à RTL. Près de 300 hectares ont été ravagés par les flammes, d'après un bilan donné dans l'après-midi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les secours ont procédé à des évacuations, alors qu'une maison serait en feu à Cerbère. Face à l'avancée de l'incendie, le quartier de la gare de la ville a également été évacué.



300 pompiers sont mobilisés, et quatre Canadairs et deux Dash (un autre type d'avion bombardier d'eau) ont été envoyés pour tenter de circonscrire les flammes. Les pompiers espagnols devraient également envoyer des renforts. Un fort vent qui sévit dans la région, jusqu'à plus de 100 km/h, complique cependant l'intervention des soldats du feu.

Les gendarmes ont demandé aux habitants de rester chez eux et de ne pas sortir. La mairie de Cerbère a également ouvert le gymnase de la ville pour accueillir les personnes évacuées. La circulation sur la RD914 entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer a par ailleurs été coupée.

