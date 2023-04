CARTE - Sécheresse : les départements soumis à restrictions

Depuis plusieurs mois, la France connaît un déficit de précipitations, qui met désormais en péril les réserves d'eau pour faire face à période estivale. Ce jeudi 13 avril, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a livré des chiffres alarmants : 75% des nappes phréatiques françaises ont un niveau bas, voire très bas à ce jour. De plus, une cinquantaine d'entre eux ont de très fortes chances d'être touchés par la sécheresse cet été.

En conséquence, de plus en plus de départements mettent en place des restrictions d'eau. Ce jeudi 13 avril, le site ministériel Propluvia regroupant les arrêtés de restriction d'eau indiquait 41 départements concernés au moins par un niveau de "vigilance sécheresse" : des informations et des incitations à faire des économies d'eau sont pour l'heure diffusés dans ces territoires.

Parmi eux, 15 départements sont concernés par des arrêtés de restriction d'eau. Une partie des Bouches-du-Rhône se trouve toujours en alerte "crise", avec un arrêt des prélèvements non prioritaires - y compris à des fins agricoles - et une autorisation de l'usage de l'eau limitée à la santé, consommation en eau potable, sécurité civile et salubrité.

L'arrosage des jardins et des espaces verts limités

D'autres se trouvent en "alerte renforcée" : l'Oise, les Yvelines, une partie de l'Ain et les Pyrénées-Orientales. Les habitants de ces territoires sont soumis à des limitations voire à l'interdiction de prélèvements et doivent fortement limiter l'arrosage des jardins, des espaces verts, des golfs ou encore le lavage des voitures.

Enfin, une dizaine de départements se trouvent en "alerte" : une partie de l'Oise, la Haute-Saône, une zone de la Vienne, une petite partie de l'Ardèche, le nord du Gard, une petite zone de l'Isère, la moitié ouest de l'Hérault, le Var, deux zones des Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Alpes-Maritimes.

Dans ces départements, des restrictions de prélèvements sont appliquées et des interdictions peuvent être imposées jusqu'à 3 jours par semaine. L'usage de l'eau est restreint pour des manœuvres de vanne et les activités nautiques, il est également interdit à certaines heures d'arroser les jardins, les espaces verts, les golfs et de laver sa voiture.

Une quarantaine de départements étaient en "vigilance" sécheresse, le 13 avril 2023. Crédit : Ministère du Développement durable

