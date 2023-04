Alors que plusieurs départements sont actuellement en alerte sécheresse, notamment celui des Pyrénées-Orientales, les risques de départs de feu se multiplient. Un incendie s'est ainsi déclaré le dimanche 16 avril au matin entre les communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer, près de la frontière espagnole. Les flammes sont en train de ravager la Côte Vermeille, avec près de 930 hectares déjà partis en fumée. 500 pompiers seront mobilisés d'ici dimanche soir, l'incendie n'étant toujours pas maîtrisé. Leur travail est rendu compliqué par une forte tramontane, qui attise les flammes. Le vent trop fort empêche également les Canadairs et les Dash d'intervenir.

Des quartiers de la ville de Cerbère, comme celui de la gare, ont été évacués en début d'après-midi. Au total, 300 personnes ont été évacuées, a précisé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui se rendra sur place lundi matin.

Nicolas, en vacances dans la commune, fait partie de ceux qui ont dû quitter leur logement. "Le feu était à à peine 50 mètres des maisons. Il y a des maisons en flammes sur les hauteurs de Cerbère. Il y a beaucoup de vent, le feu s'est très vite propagé", raconte-t-il. "On a évacué le lotissement et on est tous remontés vers les terrains de tennis pour que les pompiers et les avions puissent intervenir. Le feu s'est propagé au-delà des montagnes", assure-t-il.



Les flammes se dirigent vers l'Espagne

Une cinquantaine d'habitants sont pris en charge dans le gymnase de Cerbère, tandis que d'autres se sont réfugiés sur la plage. L'incendie n'a pas fait de blessés mais a touché des habitations. Les flammes semblent désormais se diriger vers la ville catalane de Portbou, en Espagne. Les pompiers des Pyrénées-Orientales ont reçu le renfort d'autres départements comme l'Hérault et la Haute-Garonne, mais aussi de Catalogne.



À écouter également dans ce journal...

Emmanuel Macron. Le président de la République prononcera une allocution télévisée lundi 17 avril à 20h, trois jours après la promulgation de la controversée loi réformant les retraites. Emmanuel Macron devrait y donner des pistes pour les mois à venir, notamment sur la fin de vie ou le travail.

Fusillade. Au moins quatre personnes sont mortes et d'autres ont été blessées dans une fusillade lors d'une fête d'anniversaire d'adolescent, samedi 15 avril au soir dans une ville du sud des États-Unis.

Marine Le Pen. Invitée du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, Marine Le Pen a esquissé une troisième candidature consécutive à l’élection présidentielle, en 2027. “Au moment où je vous parle, je suis la candidate naturelle", a-t-elle assuré. Elle a également donné des nouvelles rassurantes de Jean-Marie Le Pen, hospitalisé samedi pour un malaise cardiaque : "Il va bien".

