publié le 05/06/2020 à 06:52

Beaucoup de zones d'ombres persistent dans une affaire macabre où trois corps ont été découverts dans une piscine d'une maison de Juvignac, près de Montpellier. Une mère et ses deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés inanimés, dans la soirée du mardi 2 juin, par le père du famille, qui rentrait de sa journée de travail.

Ils seraient bien morts par noyade mais la faible quantité d'eau dans le bassin, 1m20 seulement, intrigue les enquêteurs. Les autopsies ont confirmé la mort par noyade sans pour autant déceler la moindre cause selon le procureur de la République. Il faudra donc effectuer des examens toxicologiques complémentaires et on s'oriente, selon lui, vers une ouverture d'information en recherche des causes de la mort.

Le père de famille a expliqué aux enquêteurs avoir effectué les gestes de premiers secours sur les trois corps avant l'arrivée des pompiers. Les premières constatations ne mettent en évidence aucune trace particulière de lutte ni d'effraction. Aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade par le procureur de la République. S'agit-il donc d'un accident, d'un acte criminel ou d'un drame familial ? Le mystère reste entier.

