publié le 18/05/2021 à 07:03

Le procès d'un couple de toxicomanes ouvre ce mardi 18 mai devant les Assises de Grenoble. Ils sont jugés pour la mort de leur fils Medhi, un bébé d'un mois. En septembre 2018, le nourrisson avait été retrouvé mort au domicile de ses parents. L'autopsie avait révélé de multiples traumatismes crâniens. Mais ce procès soulève aussi une autre question : celle de la responsabilité des services sociaux. La dépendance à la drogue du couple était connue et pourtant l'enfant leur a été laissé.

Medhi, un petit bébé d'un mois est mort suite à plusieurs fractures du crâne. Ses parents n'étaient visiblement pas en état de l'élever comme l'explique Sidonie Leblanc, l'avocate de l'association l'Enfant Bleu : "On a des parents qui sont dans une grande fragilité avec des problèmes de prise de produits stupéfiants comme la cocaïne, le cannabis régulièrement, des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de prise de traitement". Selon l'avocate les parents du petit Medhi ont eu "une vie d'errance", notamment pour la mère qui a eu "un parcours très difficile".

Pour Sidonie Leblanc, la situation des parents "aurait dû alerter les professionnels qui auraient pu permettre un temps d'écarter Medhi de son foyer". Pourtant les services sociaux mais aussi les professionnels de santé s'étaient penchés sur le cas de Medhi. Une réunion avait été programmée pour évoquer ce dossier entre les différents intervenants, mais elle n'a jamais eu lieu car le petit Medhi est mort quelques jours avant.

