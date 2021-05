publié le 13/05/2021 à 13:02

Est-il vrai que les clients des bars et des restaurants ne pourront pas fréquenter les toilettes de ces établissements quand ils vont rouvrir ? La rumeur, qui a débuté sur les réseaux sociaux, est en train de se transformer en légende urbaine. Mais c’est faux, et rien ne permet d’affirmer que les Français ne pourront pas se rendre aux latrines dans les bars et restaurants à partir du 19 mai.

On pourrait en réalité être sur le même protocole que l'été dernier. Interrogé sur le sujet sur Cnews le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a expliqué : "Nous apporterons la précision mais je pense que ce sera autorisé, oui".

Le journal Libération explique avoir contacté les services du ministère de l’Economie et des finances qui ont bien confirmé un accès aux toilettes dans les bars et restaurants. Jean Castex a bien déclaré dans le Parisien que le 19 mai "Il faudra être assis, six à table maximum, sans aller à l’intérieur de l’établissement", mais comme l’été dernier, on pouvait boire un café dehors et aller se soulager dans la pièce prévue à cet effet, en n’oubliant pas de mettre un masque car on passe à l’intérieur de l’établissement.

L'accès aux sanitaires s'est dégradé avec le covid

L’accès aux sanitaires est un vrai souci de cette crise. Selon un sondage Ipsos, 45% des Français interrogés disent avoir rencontré des problèmes d’accès aux toilettes publiques depuis le début de l’épidémie. Une situation due à la fermeture des cafés, des restaurants, des centres commerciaux non alimentaires.

Mais aussi à la fermeture de certains WC publics situés dans les rues. Les désinfections plus complexes et donc plus coûteuses ont entraîné la fermeture de plusieurs d'entre eux. L’accès aux toilettes publiques, un problème ancien qui s’est accentué avec le covid. Un sujet de santé publique trop peu abordé..