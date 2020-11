publié le 13/11/2020 à 06:51

À Grenoble (Isère), un contrôle de police sur deux adolescents aurait totalement dérapé. Ces deux jeunes racontent avoir été interpellés car ils ne portaient pas leurs masques, puis violentés et tabassés par les forces de l'ordre.

À la sortie des cours mardi 3 novembre, deux élèves du collège Vercors ont été interpellés par la police. "Ils nous ont dit de mettre notre masque et on a eu peur d’avoir une amende donc on a couru. Ils nous ont coursés : ils m’ont mis deux croche-pattes, ils m’ont plaqué contre le sol et ils m’ont frappé. Ils m’ont tiré par ma capuche ce qui m’a étranglé, c’était très violent", témoigne Abderrahmen. "Je leur ai dit d’arrêter et une policière a demandé à son collègue d’arrêter", ajoute-t-il.

Son ami Younes rapporte également avoir été frappé : "Un policier m’a donné un coup de genou très violent et m'a fait une clef de bras. Je leur demandais d’arrêter car j’avais très mal", explique le jeune homme. "Ils nous ont dit qu’ils allaient nous embarquer dans une cave et nous frapper".

Soutenus par des professeurs du collège Vercors, les parents des adolescents ont porté plainte pour "violence sur mineur". "Je suis vraiment en colère : j’ai vu l’état de mon fils, il pleurait, son pantalon était déchiré, il était couvert de sang et il tremblait de partout", déplore la mère Abderrahmen. De con côté, la police n’a pas voulu faire de commentaire sur cette affaire.

À écouter également dans ce journal

Confinement - Le Premier ministre Jean Castex a confirmé, jeudi 12 novembre, que le confinement se poursuivait jusqu’au 1er décembre. Si la situation s'améliore, les commerces pourront rouvrir avec un nouveau protocole sanitaire.

Dépistage - Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, le dépistage se poursuit, grâce notamment aux tests antigéniques. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé, jeudi 12 novembre, que la France en a commandé "près de 20 millions".

Didier Raoult - Le professeur Didier Raoult est poursuivi par l’Ordre des médecins pour charlatanisme et information erronée au public. L’instance lui reproche plusieurs entorses au code déontologique.