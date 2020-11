publié le 10/11/2020 à 13:27

Le 6 novembre dernier, une interpellation musclée a eu lieu à Thonon-les-Bains en Haute Savoie. Des policiers ont arrêté une voiture en pleine nuit. Dans celle-ci, un conducteur qui roulait sans permis et des passagers éméchés. Un témoin a filmé la scène et la violence de celle-ci amène à s'interroger sur un usage disproportionné de la force.

Sur cette vidéo, on voit le jeune conducteur de 20 ans, maintenu au sol par deux policiers dont l'un met son genou sur le cou du jeune homme, celui-ci se débat. C'est alors que l'on voit un des policiers lui asséner plusieurs coups de poing au visage de façon apparemment gratuite.

"Il n'avait pas supporté d'avoir été gazé dans le véhicule, il demandait à pouvoir sortir pour aller respirer. Il a été mis à terre et on peut voir sur les vidéos qu'il y a des violences qui ne sont pas justifiées", souligne Me François Hoffmann, l'avocat du jeune conducteur. "J'ai des photos de l'œil qui est totalement explosé de mon client. Un œil très rouge, un œil au beurre noir, la lèvre est également abîmée. C'est quand même un jeune de 20 ans qui n'est pas spécialement connu pour violence", précise Me Hoffmann.

L'avocat va déposer plainte contre les policiers pour violence en réunion. Il demande à ce que l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) soit saisie.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Le prochain point d'étape du gouvernement sur l'épidémie aura lieu le jeudi 12 novembre. Jean Castex tiendra une conférence de presse à 18 heures après un Conseil de défense. Les commerçants espèrent un assouplissement, mais il va sans doute falloir attendre jusqu'au 1er décembre.

Vaccin - "Il faut rendre le vaccin obligatoire", c'est ce qu'a affirmé ce mardi matin l'écologiste Yannick Jadot. Hier, le laboratoire américain Pfizer a annoncé que son candidat vaccin était efficace à 90% tandis que la phase 3 est toujours en cours.

Congés paternité - Plusieurs sénateurs Les Républicains ne veulent pas du congé biberon de sept jours à la naissance pour les papas.