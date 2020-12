publié le 14/12/2020 à 06:57

Cela fait 9 mois aujourd'hui que sont entrées en vigueur les premières mesures de confinement. Le 14 mars dernier, le gouvernement annonçait la fermeture des bars, des restaurants, des cafés et des discothèques. Et tandis que les semaines passent et que les restrictions demeurent, on sent qu'il devient de plus en plus dur de contenir l'ardeur et la fougue de certains.

Pour preuve, la multiplication des fêtes clandestines. À Marseille, ce week-end encore la police a dû évacuer 500 personnes qui participaient à une soirée. Musique, drogue et alcool, il y avait tout sauf des masques. Le propriétaire des lieux assure qu'il n'était au courant de rien et refuse d'être tenu pour responsable.

"Responsable de quoi ? Ce n'est pas moi qui ai fait la soirée. Je ne suis pas fou, j'ai 69 ans, je ne vais pas faire des soirées, arrêtez, arrêtez. J'ai loué la salle pour des stockages de matériaux événementiels, s'ils me font ça dans le dos je ne peux rien y faire moi", se défend l'homme avant d'ajouter : "Je les ai prévenus, tout ça pour gagner 4 sous ? Je dis la vérité, le problème est résolu. La police était là, ils ont pris les pièces d'identité des locataires, ils se démerdent, ce n'est pas mon problème".

Neuf mois de fermeture pour certains établissements. À cette occasion, les restaurateurs et tous les acteurs de la filière touristique, cafés, bars, hôtels, ont prévu de se rassembler à Paris à partir de 13 heures sur l'esplanade des Invalides.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - À dix jours du réveillon de Noël, l'opération dépistage massif commence. Au Havre et dans trois autres grandes villes les écouvillons seront de sortie. Les autorités espèrent tester la moitié des habitants.

Brexit - Alors qu'ils devaient normalement clore leurs discussions hier soir, l'Europe et le gouvernement britannique ont choisi de se donner une toute dernière chance afin de parvenir à un accord avant la date butoir du 31 décembre.

Football - Après la défaite du PSG face à Lyon (0-1) dimanche soir, les Parisiens perdent la tête de la Ligue 1 avec 28 points. Ils sont désormais 3ème, un point derrière Lyon, et Lille, nouveau leader du classement à la différence de buts.