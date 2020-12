Doubs : une fête clandestine fait d'énormes dégâts dans un gîte

publié le 11/12/2020 à 14:29

Un gîte mis en location sur Leboncoin a été le théâtre d'une fête clandestine, à Flangebouche dans le Doubs, et les dégâts matériels sont considérables pour le propriétaire, qui estime à au moins 10.000 euros les réparations à entreprendre, selon une information rapportée par L'Est Républicain.

Éric Vivot avait au départ loué le gîte du 1er au 5 décembre à deux jeunes femmes qui ont payé 600 euros cash mais n'ont jamais versé la caution demandée. Mais plusieurs individus ont défilé dans les lieux et les nuisances sonores ont commencé dès le premier soir.

Le propriétaire a tenté de calmer ces individus en fermant la piscine couverte mise à leur disposition. Mais ça ne les a pas arrêtés. "Ils faisaient tellement le bazar que j’ai fini par verrouiller l’accès. La dernière soirée, ils ont fait sauter le verrou", a-t-il confié à L'Est Républicain.

Miroirs brisés, mobilier jeté dans la piscine, ketchup et pâte à tartiner sur les murs, déchets jonchant le sol… il faudra du temps pour remettre le gîte en état et pouvoir à nouveau le louer. Éric Vivot a pris des photos du logement et les a transmises aux gendarmes.

Depuis quelques semaines, les fêtes clandestines se multiplient en France, faisant craindre l'émergence de nouveaux clusters de contamination. Dans le Val-de-Marne, mi-novembre, une soirée réunissant 300 personnes a d'ailleurs dégénéré en bagarre géante. Un invité a été testé positif au coronavirus.