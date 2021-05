Christian Estrosi demande au gouvernement des passeports sanitaires pour réguler les entrées et sorties de l'Hexagone

et AFP

publié le 06/05/2021 à 17:42

Christian Estrosi et LR c'est fini. Le maire de Nice a annoncé ce jeudi 6 mai son départ du parti Les Républicains pour "reconstituer une grande formation politique moderne" de droite et du centre.

"Je m'en vais de LR" et "quitter mon parti est une décision pénible pour le gaulliste que je suis", a expliqué Christian Estrosi au Figaro, en dénonçant "la dérive d'une faction qui semble avoir pris en otage la direction du parti" pour faire capoter le projet d'alliance entre LaREM et LR aux régionales en PACA.

"Les fondamentaux portés par Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont ma référence. J'y suis attaché. Et je veux dire à tous les électeurs attachés à ces valeurs qu'ils ne se désespèrent pas, car même en dehors j'ai la ferme attention de contribuer à porter ces valeurs, ce que hélas notre parti (LR ndlr) ne fait plus", a expliqué le maire de Nice au quotidien.

Une nouvelle formation politique ?

Alors, quel avenir pour Christian Estrosi ? "Il est temps de reconstituer une grande formation politique moderne pour rassembler les gens de droite et du centre autour d'un vrai projet où l'on ne passe pas son temps à parler de soi en bureau politique mais d'industrie, d'environnement, de sécurité, d'immigration contrôlée", explique-t-il, affirmant vouloir faire barrage au Rassemblement national.



Il est d'ailleurs revenu sur l'accord avorté entre LaREM et LR pour les régionales en PACA. "Jamais je n'avais jamais subi une telle violence dans mon parti", confie le maire de Nice au quotidien. "Je réaffirme donc, si c'est nécessaire, que je suis aux cotés de Renaud Muselier pour mener cette campagne et assurer le succès de notre région. Il n'est pas question d'un laboratoire d'une quelconque recomposition. Il s'agit de tout faire pour faire gagner notre région d'abord face au RN", dit-il.