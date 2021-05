Les infos de 6h30 - Mérignac : "Comment on n'a pas pu protéger cette femme ?", se demande le maire

publié le 06/05/2021 à 07:45

L'horreur, la colère et l'incompréhension règnent à Mérignac. Mardi 4 mai, une femme de 31 ans, Chahinez, a été tuée par son mari qui lui a tiré dessus avant de la brûler vive. L'homme avait été condamné en juin dernier à six mois de prison pour des violences réitérées sur son épouse. Il était libre depuis le mois de décembre, faisait l'objet d'un suivi et avait l'interdiction d'entrer en contact avec la jeune femme.

"Comment on n'a pas pu protéger cette femme ?", s'interroge le maire de la commune, Alain Anziani, au micro de RTL, au lendemain d'un rassemblement en mémoire de la victime. L'édile assure qu'il "n'accuse personne, la police et la justice font leur travail", mais constate toutefois "qu'il y a sans doute une défaillance de la loi".

Ce nouveau meurtre remet en lumière l'usage du bracelet anti-rapprochement. Mounir B. n'en était pas équipé et a ainsi pu outrepasser les obligations de la justice, comme l'interdiction de se rendre au domicile familial et de rencontrer son épouse. Ainsi, quelques jours avant le drame, il y "avait déjà eu un incident dans une surface commerciale", rappelle le maire de Mérignac.

Ce dernier "pense beaucoup à cette femme qui a été tuée d'une façon très cruelle et aux trois enfants qui doivent maintenant vivre avec ce drame". Il se pose également une autre question, soulevée par un enfant lors de l'hommage à Chahinez : "Pourquoi nous ?".

