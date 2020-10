Attaque à Nice : que signifie le niveau "urgence attentat" du plan vigipirate ?

et AFP

publié le 29/10/2020 à 16:50

Jean Castex l'a annoncé immédiatement après l'attentat terroriste qui a coûté la vie à trois personnes, dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption, jeudi 29 octobre, vers 9h du matin. Le Premier ministre a déclaré que la France passait en niveau "urgence attentat", à la suite de l'attaque. Elle était jusqu'alors au niveau "sécurité renforcée risque attentat".

Le niveau "urgence attentat" est le niveau le plus haut du plan Vigipirate. Crée en décembre 2016, il peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action.

Ce niveau est mis en place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise. Il permet notamment d'assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise. Le plan Vigipirate est un dispositif qui relève du Premier ministre qui existe depuis 1978.

Une situation qui s'est gravement dégradée

La situation s'est considérablement tendue depuis plusieurs semaines en France, notamment depuis le 2 septembre avec le début du procès de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. Il y a d'abord eu l'attaque au couteau qui a fait deux blessés graves le 25 septembre, en face des anciens locaux du journal satyrique, dans le XIe arrondissement. Lors de son audition, l'assaillant avait avoué viser la rédaction de Charlie Hebdo.

Puis, début octobre, l'enseignant Samuel Paty a été décapité après avoir donné un cours sur la liberté d'expression au collège Le Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Jusqu'à cet troisième attaque au couteau ce jeudi matin qui a fait trois morts à Nice. L'assaillant, grièvement blessé par les tirs de la police, a été transporté à l'hôpital. Il aurait crié plusieurs fois "Allah Akbar" lors de l'attaque, selon l'AFP.