publié le 22/08/2020 à 06:40

17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, Michel Fourniret a été confondu par des traces ADN. La preuve tant attendue de cet ADN était en possession des enquêteurs depuis des années. Pour autant, selon Maître Corinne Herrmann, l'un des avocats du père d'Estelle Mouzin, le matelas qui se trouvait dans un pavillon appartenant à la sœur de Fourniret à Ville-sur-Lumes, et sur lequel a été retrouvé deux traces partielles de l'ADN de l'enfant, n'a pas été réexaminé malgré leur demande.

"Nous on a de la colère parce qu'on le demande depuis 15 ans l'exploitation et la réexploitation de ces scellés et de ce matelas en particulier qui nous intéressait depuis longtemps", s'insurge l'avocate. Pour elle, c'est la démonstration qu'"il faut absolument, quand on est devant ce type de criminels, exploiter tous les scellés, toutes les traces qu'on a d'eux, pour reconstituer la liste de leurs victimes".

Elle a assure avoir "beaucoup de colère". "Il a fallu tant de temps pour qu'un juge nous entende enfin". Malgré tout, l'avocate dit aussi 'prendre le côté positif". "C'est un élément de plus, c'est un espoir de plus pour la famille d'avoir enfin Estelle et qu'on leur restitue Estelle", se satisfait-elle.

À écouter également dans ce journal :

Faits-divers - Des inscriptions négationnistes ont été retrouvées sur le memorial d'Oradour-sur-Glane. "Menteur" est inscrit à l'entrée du village martyr de la Seconde guerre mondiale en Haute-Vienne, là où plus de 600 villageois ont été massacrés en juin 1944 par les SS. Des actes vivement condamnés par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur.

Coronavirus - Le stade de rugby Jean Bouin, à Paris, s'est équipé de bornes qui permettent de contrôler la température, mais aussi le port du masque dans les gradins et ce, alors que les joueurs ont été eux-mêmes fortement touchés par le virus. Le prochain match est prévu le 4 septembre contre Bordeaux-Bègles.

Football - Vendredi 21 août, ils étaient 5.000 à suivre en direct la reprise de la Ligue 1 avec le match Bordeaux-Nantes. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul : 0 à 0. Malgré ce score, le capitaine des Girondins ne cache pas son plaisir d'avoir enfin pu rejouer devant un public.