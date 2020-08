et AFP

publié le 21/08/2020 à 19:02

Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret, a déclaré ce vendredi 21 août que celui-ci avait séquestré, violé et tué Estelle Mouzin, disparue en 2003. L'ADN partiel de la jeune victime a été retrouvé à deux endroits sur un matelas saisi en 2003 dans la maison de la sœur défunte de Michel Fourniret, à Ville-sur-Lume (Ardennes), où le tueur en série est soupçonné de l'avoir séquestrée, a indiqué vendredi l'avocat de son ex-femme.



La révélation de cette preuve matérielle, bien que souvent contestée car les traces ADN peuvent être transportées, s'ajoute aux aveux ces derniers jours de Monique Olivier, l'ex-épouse de Fourniret. Cette dernière affirme que son ex-mari a séquestré, violé et tué dans cette maison la fillette de neuf ans, disparue le 9 janvier 2003 à 200 km de là, à Guermantes (Seine-et-Marne).

Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, est désormais mise en examen pour "complicité". Depuis le 18 août dernier, Monique Olivier est de nouveau entendue dans l'affaire de la disparition de la jeune fille âgée de 9 ans. Fin novembre, elle avait contredit devant la juge l'alibi fourni jusqu'alors par son ex-mari. Cette confession avait mené quelques jours plus tard à la mise en examen de Michel Fourniret pour "enlèvement et séquestration suivis de mort".