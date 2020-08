publié le 21/08/2020 à 20:26

Maître Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, le père d’Estelle disparue en 2003, il y a 17 ans, réagit aux aveux de Monique Olivier concernant l'enlèvement et le meurtre de la petite fille : "nous sommes convaincus depuis longtemps que c’est la piste principale, nous étions convaincus que tous les indices menaient à Michel Fourniret et que cette piste n’avait pas été travaillée d’où notre colère."

La déclaration de Monique Olivier vient ainsi clore un instinct de la part de la famille d'Estelle Mouzin : "Aujourd’hui, 17 ans après, on peut dire avec sérieux que les éléments sont réunis pour dire qu’ils sont les auteurs, Michel Fourniret comme Monique Olivier de la disparition d’Estelle et de son meurtre."

Pour maître Didier Seban, tous les détails fournis par Monique Olivier "sont particulièrement circonstanciés, correspondent aux éléments réunis dans le dossier."

"La priorité est de retrouver son corps"

Une chose reste à faire cependant : "la priorité pour la famille, c’est de leur permettre de donner des obsèques dignes à Estelle et donc de retrouver son corps. L’essentiel pour la famille, c’est de savoir et c’est très douloureux de savoir qu’elle a été enlevée par le pire des tueurs en série qu’a connu notre pays."

Mais l'avocat du père d'Estelle Mouzin est en colère sur le temps mis pour résoudre l'enlèvement et le meurtre de la petite fille : "la justice française ne sait pas enquêter sur les tueurs en série, on ne sait pas mettre leur parcours en perspective pour trouver les crimes qu’ils ont pu commettre. Estelle Mouzin est l’illustration de cela."

Alors que l’affaire s’est accélérée il y a un an, elle aurait pu trouvé son achèvement plus tôt pour maître Didier Seban puisque : "il avait demandé à être jugé pour cette affaire, la justice n’avait pas voulu entendre cette auto-incrimination, on n’a pas voulu entendre Michel Fourniret et la famille d’Estelle Mouzin et ses avocats qui depuis des années, disent : 'Mais investiguez une fois pour toutes cette piste.'"