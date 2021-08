Passe sanitaire : "Le devoir d'un maire est de respecter l'autorité de l'État", estime Estrosi

Invité RTL ce mercredi 18 août, Christian Estrosi a affirmé qu'un contrôle stricte du passe sanitaire était effectué dans sa ville dans tous les commerces, bar ou encore restaurants, estimant qu'il était du "devoir d'un maire" de faire "respecter l'autorité de l'État." Le maire de Nice a ajouté que le passe sanitaire était nécessaire "par souci de précaution et de prévention" par rapport "à mes concitoyens et les visiteurs de notre ville."

L'élu répond ainsi à certains de ses homologues, y compris dans les Alpes Maritimes, qui demandent aux autorités locales de ne pas contrôler les passes en opposition aux gouvernement. "Je ne comprends pas, déplore-t-il, je demande à notre police municipale de contrôler le plus possible, nous découvrons à la fois des discothèques clandestines, des sous-sols des nourriture avariée et un non-contrôle du passe sanitaire" a-t-il détaillé.

Alors que la ville de Nice se trouve dans une période touristique "extrêmement forte", et que le passe sanitaire aurait pu être une contrainte pour beaucoup, Christian Estrosi s'est félicité que le passe soit de plus en plus accepté à Nice :"je vois, jour après jour, des acteurs du commerce, des restaurateurs, qui sont plutôt rassurés d’avoir cet outil à leur disposition, cela donne l'exemple. L'immense majorité de nos commerçants se comporte extrêmement bien" a-t-il affirmé.

S'il entend la colère des quelques 6.000 personnes qui ont encore manifesté ans sa commune ce samedi 14 août contre le passeport sanitaire car "il y a au milieu de cette colère des gens tout à fait respectables", il ne fait aucun doutes pour le maire de Nice : "ils sont manipulés, : en réalité, c'est un passeport pour la liberté. Prétendre le contraire, c’est desservir l’intérêt général ! Quand j’entends parler de dictature, j’ai envie d’envoyer certains stages en Brésil en Inde dans ces pays qui se battent pour avoir des vaccins" a-t-il conclue.